Lagoa recebe primeira etapa do Nacional de Canoagem de Mar

O município de Lagoa vai ser palco da etapa inaugural do Nacional de Canoagem de Mar. A prova, organizada pela Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com o Kayak Clube Castores do Arade, vai ter lugar no próximo dia 13 de abril, pelas 15h00, num percurso de 14 quilómetros, com partida na Praia Grande (Ferragudo) e chegada na Praia da Senhora da Rocha, estando prevista a participação de duas centenas de atletas de todo o país e de Espanha.

A organização adianta que a edição deste ano conta com a presença dos melhores atletas nacionais, com destaque para os campeões da época passada e vários representantes nacionais no último Campeonato da Europa que se realizou em Alicante, Espanha.

O Campeonato Nacional de Canoagem de Mar de 2019 é constituído por oito etapas e tem início em Lagoa.

O Algarve será palco de uma jornada dupla, com a segunda etapa a realizar-se em Portimão, no domingo, dia 14 de abril.

A terceira etapa realiza-se em maio, nos Açores (Lagoa, ilha de São Miguel), passando depois por Vila Nova de Milfontes, em junho. Em julho, será a vez de Viana do Castelo/Esposende receber a quinta etapa nacional. A Madeira (Funchal) receberá a sexta etapa, em agosto, e o nacional termina em outubro, em Oeiras.