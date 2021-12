Lagos apresenta orçamento de 72 milhões de euros para 2022

O município de Lagos dispõe de um orçamento global de 72 milhões de euros, para uma aposta na continuidade da estratégia governativa encetada nos mandatos anteriores e com base no projeto político sufragado nas recentes autárquicas.

A autarquia apresentou um conjunto de estratégias agregadas em torno de quatro eixos prioritários, que visam tornar Lagos cada vez mais “Solidária, Segura e Saudável”, “Ordenada, Acessível e Limpa”, “Sustentável” e “Próxima das Pessoas”. Para a sua concretização, a autarquia lacobrigense conta com um orçamento global de 72,996,091,00€, traduzindo-se num crescimento de 10% face a 2021.

A Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, a Cultura, a Habitação, a Administração Geral e o Abastecimento de Água e Saneamento, são as áreas que irão absorver a maior fatia de investimento, representando 75% do total do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) previsto e 33% do total da despesa.

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano económico de 2022 e demais documentos previsionais foram aprovados pela Câmara Municipal de Lagos no dia 15 de dezembro, dentro do calendário estabelecido no início de cada novo ciclo autárquico, seguindo agora para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, que reunirá no próximo dia 27 de dezembro.

