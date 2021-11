Lagos: Barão de São João inicia projeto de teatro amador

O município de Lagos, o Centro Cultural de Barão de São João e o grupo de Teatro Per-Versus juntaram-se numa parceria que visa descentralizar a criação e a produção cultural no concelho, iniciando um projeto de teatro amador na freguesia de Barão de São João, divulgou a autarquia.

O projeto consiste numa produção artística intitulado “Folha da Couve TV” que concilia a linguagem do teatro com a da televisão, ao criar um canal rural com especial incidência no meio rural da referida povoação. O objetivo é dinamizar culturalmente o espaço desta coletividade e a aldeia de Barão de São João, em Lagos, criando uma nova oferta ao nível do teatro. O município de Lagos aprovou a atribuição de um subsídio de apoio ao projeto no valor de 1500 euros.

A criação e produção artística do projeto está a cargo do Per-Versus, um grupo de teatro criado em 2011 por profissionais e amadores ligados às artes da representação, tendo como fundador Luís Filipe Ferreira.

A estreia está marcada para dia 5 de dezembro, pelas 17:00 horas. As apresentações da peça irão acontecer todos os domingos, até junho de 2022, no salão do Centro Cultural de Barão de São João.

