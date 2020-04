Lagos celebra Dia da Liberdade de forma criativa

A Câmara Municipal de Lagos vai celebrar o 25 de abril de uma forma original e criativa através de várias iniciativas institucionais e culturais, em conjunto com a Assembleia Municipal, a Biblioteca Municipal Júlio Dantas e a Fototeca, através da sua página de Facebook, anunciou a autarquia.

Ao longo da semana, os munícipes vão ser convidados a “Pensar Abril”, na página da autarquia dedicada ao COVID-19, onde poderão enviar ilustrações, poemas e fotografias sobre o Dia da Liberdade através do e-mail comunicação@cm-lagos.pt até sexta-feira.

Além de sugestões de livros e poemas alusivos ao 25 de abril, a Biblioteca de Lagos está a disponibilizar uma lista de obras que podem ser solicitadas até quinta-feira, Dia Mundial do Livro, através do número 282 767 816, do e-mail biblioteca@cm-lagos.pt ou da página de Facebook da biblioteca. Os livros serão entregues em casa dos munícipes pela equipa da biblioteca, para recordar o Dia da Liberdade em isolamento e em segurança.

No dia 25 de abril, a página de Facebook da Câmara Municipal de Lagos vai ser o local de transmissão das mensagens do executivo da autarquia e dos grupos políticos representados, além das músicas alusivas ao tema que vão percorrer as freguesias do concelho através da iniciativa “Ao Som de Abril”.

A população é convidada a cantar enquanto várias viaturas vão circular por Lagos, ao longo do dia, a transmitir as músicas, sendo o momento alto às 15:00 com a “Hora da Liberdade”, onde será reproduzida a música “Grândola Vila Morena” e o hino nacional.

Ao longo do dia serão também partilhadas “imagens de mudança” em Lagos relativamente à data de 25 de abril de 1974 através da apresentação de imagens de arquivo da Fototeca Municipal.

Os melhores momentos das atividades do Dia da Liberdade no concelho serão publicados nas redes sociais, com a população a ser convidada a enviar os seus vídeos deste dia.