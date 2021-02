Lagos investe 1,7 milhões em habitações a custos controlados

A Câmara de Lagos vai avançar com a construção de dois empreendimentos habitacionais a custos controlados, nas zonas de Bensafrim e do Sargaçal, num investimento de cerca de 1,7 milhões de euros, foi anunciado esta terça-feira.

Os contratos para a construção dos imóveis foram assinados na segunda-feira, tendo as empreitadas um prazo de execução de um ano, indicou a autarquia em comunicado.

Em Bensafrim, está prevista a construção de oito apartamentos de tipologia T2, distribuídos por edifícios de dois pisos, em dois lotes municipais, empreitada que tem um valor de 765.449 euros acrescido de 23% de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado).

No Sargaçal, a construção de nove moradias geminadas de dois pisos e com tipologias T2 e T3 está estimada em 997.885 euros, também acrescido de IVA.

A construção dos dois empreendimentos insere-se no plano municipal de habitação do município para responder às necessidades diagnosticadas no concelho, avança a autarquia.

A Câmara de Lagos adianta que prevê desencadear, “de modo faseado, diversas soluções habitacionais que passam, não apenas pela construção de novos fogos municipais, como pelo apoio ao arrendamento, pela disponibilização de terrenos para edificação e pela reabilitação do parque habitacional municipal”.

