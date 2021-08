Lagos Nights Out regressa ao Cais das Descobertas

A segunda edição do “Lagos Nights Out – Noites no Cais” está marcada para os dias 3, 4 e 5 de setembro, no Cais das Descobertas, em Lagos, com vários concertos gratuitos de artistas locais, anunciou a autarquia.

As muralhas e o céu estrelado serão o palco das atuações de Jazzie Trio, Marta Alvos, Nuno Feist, Guilherme Banza e Almatriz, integrados no projeto de programação cultural em rede do Algarve intitulado “Bezaranha”.

Este ano, a aposta nos artistas locais, num ambiente seguro, oferece no primeiro dia a atuação dos Jazzie Trio, seguidos de Marta Alves, Nuno Feist e Guilherme Banza no dia 4 de setembro.

No último dia, será a vez da atuação do grupo Almatriz, com o cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19, como a lotação limitada, lugares sentados e distanciamento físico.

Os concertos decorrem pelas 21:30, com a obrigatoriedade de levantar os bilhetes na receção do Centro Cultural de Lagos.

