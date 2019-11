Lagos quer resolver mais rápido conflitos de consumo

O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) de Lagos, que funciona desde 1992, tem agora ao dispor de todos os utentes um serviço associado ao Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve. O objetivo é “prestar apoio mais próximo e personalizado aos consumidores”.

Assim, para além do atendimento geral gratuito que funciona no Gabinete do Munícipe, a Câmara Municipal de Lagos disponibilizará, a partir de agora, atendimento de maior proximidade com um técnico especializado, às terças-feiras, mediante marcação prévia, para assessorar nas questões relacionadas com o consumo e reclamações.

As marcações com um técnico municipal responsável na área do consumo poderão ser efetuadas presencialmente na receção ou no Gabinete do Munícipe, no edifício dos paços do concelho, ou telefonicamente.

Refira-se que a intervenção do CIAC não substitui o recurso aos tribunais por parte dos consumidores, não suspende o decurso de qualquer prazo nem evita as suas consequências, e não garante o patrocínio, por advogado, em processo judicial.