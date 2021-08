Lagos terá gabinete para ajudar empresas ainda este mês

O concelho de Lagos vai ter, a partir da próxima semana, o Gabinete SOS Empresas para “apoiar, orientar, informar e acompanhar o tecido empresarial do concelho”, anunciou a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

Este novo gabinete ficará localizado na delegação da ACRAL em Lagos e resulta de uma parceria com a autarquia local.

A estrutura é composta por uma equipa multidisciplinar que trabalha na área contabilística, financeira, bancária, jurídica, apoios, candidaturas e criação de planos de negócio.

Este projeto pretende “providenciar soluções eficazes com o intuito de assegurar e reforçar a sobrevivência das empresas”, segundo o comunicado.

O gabinete é dirigido a todos os empresários do concelho que vão usufruir dos serviços, cujo atendimento funciona através de marcação prévia através do telefone 919 195 563 ou do e-mail sosempresas@acral.pt.