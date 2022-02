Laranja algarvia será protagonista no Mercado Municipal de Portimão

Entre 8 e 12 de fevereiro, o Mercado da Avenida S. João de Deus, em Portimão, promove, pelo 14.º ano, a Semana da Laranja, disponibilizando aos clientes a compra daquele citrino a um preço especial

Durante cinco dias, para além da compra deste citrino, será igualmente possível assistir a propostas culinárias online, através de showcookings fotográficos produzidos pela Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, bem como a sugestões de ementas em torno das laranjas, a cargo do projeto de inovação social “Prato Certo”, que promove e estimula a alimentação saudável e económica.





Estes e outros momentos poderão ser acompanhados online, no Facebook do Mercado Municipal de Portimão, através deste link.

Sob o lema “Laranja algarvia – Não há fruta mais sadia”, a iniciativa é organizada pelo Setor das Hortofrutícolas do Mercado Municipal, que desta forma pretende promover junto dos consumidores as propriedades benéficas proporcionadas pelo regular consumo deste fruto tão típico da região algarvia, ao mesmo tempo que reforça o convite para as compras naquele equipamento comercial.