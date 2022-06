Largo Duarte Pacheco será o epicentro do programa de animação durante a época balnear

A época balnear já arrancou e a animação no Largo Engenheiro Duarte Pacheco, em Albufeira, não poderia faltar. Às quartas-feiras, durante os meses de junho e julho, a festa será assegurada pelas associações culturais e desportivas locais.

Para além dos eventos de maior dimensão que marcam a agenda cultural da cidade, a Câmara Municipal de Albufeira transforma o Largo Engenheiro Duarte Pacheco num palco privilegiado para dar a conhecer a milhares de turistas o trabalho desenvolvido ao longo do ano pelas associações culturais e desportivas do concelho.

A partir de amanhã, 15 de junho e todas as quartas-feiras, às 21:30, vão passar pelo palco mais antigo do centro da cidade espetáculos de dança clássica, contemporânea, folclore, sapateado, hip-hop, música tradicional e filarmónica e danças de salão.

Para além das apresentações das associações do município durante este mês, a animação estará igualmente garantida no Arraial de São João no Mercado Municipal dos Caliços, no dia 24 de junho, a partir das 19:00.