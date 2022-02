Lateral Pedro Albino assina por duas épocas e meia com o Farense

O lateral-direito português Pedro Albino tornou-se o terceiro reforço de inverno do Farense, assinando por duas épocas e meia com o clube da II Liga de futebol.

“Estou muito feliz por representar o Farense, é um dos clubes mais históricos de Portugal e tenho imenso orgulho em vestir esta camisola. Sou mais um para ajudar a colocar o Farense onde merece estar”, disse o lateral, citado nas redes sociais do emblema algarvio.

Pedro Albino, 23 anos, natural de Olhão e formado no Olhanense, onde também se estreou como sénior, passou ainda pelos sub-23 do Estoril Praia e, atualmente, representava o Amora, do terceiro escalão português.

O central Vasco Loureiro e o avançado Harramiz foram os outros dois reforços do Farense, 15.º classificado da II Liga, com 17 pontos, no ‘mercado de inverno’.