Leonel Morgadinho candidata-se à Concelhia do PS/Faro

Depois de cerca de 26 anos de militância pelo Partido Socialista, Leonel Morgadinho anunciou esta semana a sua candidatura à Concelhia de Faro onde considera existir atualmente “divisões internas”.

“Em cerca de 26 anos de militância, primeiro na Juventude Socialista e posteriormente no PS, nunca assisti a uma situação como a que vivemos actualmente no PS Faro. Onde as divisões internas se agudizam e o partido se vai quebrando cada vez mais”, refere Leonel Morgadinho em comunicado.

O anúncio da sua candidatura surge após uma Comissão Polícia Concelhia que decorreu no sábado, onde foi analisada a situação política autárquica.

“De facto temos todos de tirar ilações deste ato eleitoral. E cada um de nós terá a sua análise a fazer. Mas independentemente da análise que cada um de nós faça a verdade é que considero que este tem de ser o momento de olhar para o passado para projectar o futuro. Este tem de ser o momento de construir pontes, de envolver os militantes e de ouvir os farenses”, acrescenta.

Através desta candidatura, Leonel Morgadinho pretende “construir um projeto com todos e para todos, reconstruir solidariedades, recuperar a fraternidade e acima de tudo saber perdoar para nos podermos unir”.

No dia 25 de outubro irá decorrer uma reunião aberta para todos os militantes do partido, pelas 21:00 nas instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude, em Faro.

