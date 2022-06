Líder de Goa quer recuperar documentos históricos na posse de Portugal

O líder do Governo de Goa, Pramod Sawant, disse esta semana que o estado do leste da Índia quer recuperar todos os documentos históricos da região que estejam atualmente na posse de Portugal.

Segundo a agência noticiosa indiana IANS, o ministro chefe de Goa aconselhou na segunda-feira o Departamento de Arqueologia do estado a “visitar Portugal e trazer esses documentos de volta” para a região.

Em alternativa, o Departamento de Arqueologia pode ainda pedir ajuda ao Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano para “tentar trazer de volta todos os documentos relacionados com Goa”, acrescentou.

“Muitos documentos de Goa ainda estão em Portugal”, disse o político, que sublinhou que os documentos relacionados com os fortes de Goa, Damão e Diu podem ser fundamentais para a investigação de académicos e estudantes sobre a história da região.

Sawant falava durante uma cerimónia de comemoração da coroação de Shivaji Maharaj, o líder da Império Marata no século XVII, que dominou grande parte do território que faz parte da Índia moderna, sendo considerado um herói pelos hindus.

“Shivaji Maharaj governou Goa. Muitos tentaram apagar essa história. Os portugueses governaram Goa por 450 anos em certas ‘talukas’ [divisão administrativa] de Goa. Eles governaram em oito ‘talukas’ por alguns anos. Se virmos a história, saberemos que os portugueses não governaram Goa inteira”, disse Sawant.

Sawant faz parte do Bharatiya Janata Party, o partido nacionalista hindu do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, regularmente acusado de discriminar as minorias, sobretudo os muçulmanos, que representam cerca de 14% da população.

O chamado Estado Português da Índia foi anexado pela União Indiana em dezembro de 1961, após uma intervenção militar que durou apenas três dias.

Goa é hoje um dos 28 estados da República da Índia. Apesar da sobrevivência do português como uma língua minoritária, a língua oficial é o concanim, língua falada no antigo Concão, região da Índia onde se encontra Goa.