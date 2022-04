Liga dos Pequenos Campeões atrai a Portimão 500 crianças futebolistas

Nos dias 24 e 25 de Abril, as três freguesias do concelho de Portimão serão palco da 1ª Liga dos Pequenos Campeões de Futebol, a disputar nos escalões de sub 7, sub 8 e sub 9, que reunirá no município mais de 500 aspirantes a futebolistas, oriundos de toda a região algarvia, anunciou o município.

Participam na prova 37 equipas de todo o Algarve, que competirão pelo troféu em três escalões etários, num total de 96 jogos disputados no Campo Municipal da Mexilhoeira Grande, no Estádio da Restinga em Alvor e no Campo Major David Neto em Portimão, o que significa que a 1ª Liga dos Pequenos Campeões de Futebol abrangerá as três freguesias de Portimão.

A fase de grupos decorrerá no domingo, dia 24, com início às 9h00 e término às 18h30, em simultâneo nos três recintos desportivos, enquanto para o feriado de 25 de Abril foram agendadas as fases finais de sub 7 (Mexilhoeira Grande), sub 8 (Alvor) e sub 9 (Portimão).

A competição, organizada pelo Mexilhoeira Grande FC em parceria com o GD Alvorense e o Portimonense SC, conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e das Juntas de Freguesias da Mexilhoeira Grande, Alvor e Portimão.

Para além da prática desportiva, o evento tem como objetivo proporcionar aos jovens atletas a possibilidade de usufruírem de um convívio salutar, promovendo vivências e momentos únicos de alegria, ‘fair play’, divertimento e competitividade, ao mesmo tempo que homenageará o marco nacional mais importante da democracia portuguesa: a liberdade reconquistada através da revolução do 25 de Abril de 1974.

Segundo os organizadores, um dos principais objetivos é tornar o torneio uma tradição nesta data simbólica, cimentando ao mesmo tempo as boas relações entre os três principais clubes de futebol do concelho e respetivas freguesias.

Todas as informações e atualizações do evento serão apresentadas na página de Facebook do Mexilhoeira Grande Futebol Clube, em: https://www.facebook.com/Mexilhoeira