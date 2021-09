Lista de quem ganhou nas câmaras e assembleias municipais da região

De acordo com os dados da secretaria geral do Ministério da Administração Interna, são os seguintes os resultados para as câmaras e assembleias municipais da região:

Total de inscritos no Algarve – 388.014

Votantes – 45,90 por cento (178.103 votantes)

Abstenção – 54,10 por cento (209.911)

Votos em branco – 2,41 por cento (4.288 votos)

Nulos – 1,43 por cento (2.544 votos)

ALBUFEIRA

Câmara Municipal – José Carlos Rolo (PPD/PSD, CDS-PP, MPT, PPM) – 32,04 por cento (4.954 votos)

Assembleia Municipal – Adriano Ferrão (PPD/PSD, CDS-PP, MPT, PPM) – 27,89 por cento (4.312 votos)

Albufeira e Olhos de Água – PPD/PSD, CDS-PP, MPT, PPM – 32,89 por cento (3.053 votos)

Ferreiras – PPD/PSD, CDS-PP, MPT, PPM – 30,87 por cento (882 votos)

Guia – PS – 37,28 por cento (687 votos)

Paderne – PS – 36,02 por cento (532 votos)

Total de inscritos em Albufeira – 36.383

Votantes – 42,49 por cento (15.460 votantes)

Abstenção – 57,51 por cento

Votos em branco – 2,01 por cento (311 votos)

Nulos – 1,17 nulos (181 votos)

ALCOUTIM

Câmara Municipal – Osvaldo Gonçalves (PS) – 55,07 por cento (1.031 votos)

Assembleia Municipal – António Matias (PS) – 52,88 por cento (990 votos)

Alcoutim e Pereiro – PS – 54,56 por cento (401 votos)

Giões – PS – 48,65 por cento (72 votos)

Martim Longo – PS – 53,53 por cento (364 votos)

Vaqueiros – PS – 62,78 por cento (194 votos)

Total de inscritos em Alcoutim – 2.430

Votantes – 77,04 por cento (1.872 votantes)

Abstenção – 22,96 por cento

Votos em branco – 1,98 por cento (37 votos)

Nulos – 1,28 por cento (24 votos)

ALJEZUR

Câmara Municipal – José Gonçalves (PS) – 44,69 por cento (1.215 votos)

Assembleia Municipal – Manuel Cristo (PS) – 46,16 por cento (1.255 votos)

Aljezur – PS – 44,71 por cento (604 votos)

Bordeira – R – 44,12 por cento (90 votos)

Odeceixe – PS – 49,10 por cento (274 votos)

Rogil – R – 45,05 por cento (273 votos)

Total de inscritos em Aljezur – 4.298

Votantes – 63,26 por cento (2.719 votantes)

Abstenção – 36,74 por cento

Votos em branco – 1,95 por cento (53 votos)

Nulos – 1,07 por cento (29 votos)

CASTRO MARIM

Câmara Municipal – Francisco Amaral (PPD/PSD) – 56,18 por cento (1.892 votos)

Assembleia Municipal – João Teixeira (PPD/PSD) – 53,38 por cento (1.798 votos)

Altura – PPD/PSD – 52,91 por cento (554 votos)

Azinhal – PPD/PSD – 59,26 por cento (176 votos)

Castro Marim – PPD/PSD – 56,21 por cento (946 votos)

Odeleite – PPD/PSD – 63,34 por cento (216 votos)

Total de inscritos em Castro Marim – 5.849

Votantes – 57, 58 por cento (3.368 votantes)

Abstenção – 42,42 por cento

Votos em branco – 2,02 por cento (68 votos)

Nulos – 1,37 por cento (46 votos)

FARO

Câmara Municipal – Rogério Bacalhau (PPD/PSD, CDS-PP, IL, MPT, PPM) – 47,76 por cento (12.195 votos)

Assembleia Municipal – Cristóvão Norte (PPD/PSD, CDS-PP, IL, MPT, PPM) – 42,97 por cento (10.973 votos)

Conceição e Estoi – PPD/PSD, CDS-PP, IL, MPT, PPM – 43,70 por cento (1.355 votos)

Faro (Sé e São Pedro) – PPD/PSD, CDS-PP, IL, MPT, PPM – 47,85 por cento (8.270 votos)

Montenegro – PPD/PSD, CDS-PP, IL, MPT, PPM – 54,76 por cento (2.013 votos)

Santa Bárbara de Nexe – PPD/PSD, CDS-PP, IL, MPT, PPM – 37,76 por cento (557 votos)

Total de inscritos em Faro – 56.855

Votantes – 44,91 por cento (25.536 votantes)

Abstenção – 55,09 por cento (31.319)

Votos em branco – 2,19 por cento (558 votos)

Nulos – 1,15 por cento (294 votos)

LAGOA

Câmara Municipal – Luís Encarnação (PS) – 51,46 por cento (4.884 votos)

Assembleia Municipal – José Águas da Cruz (PS) 49,66 por cento (4.713 votos)

Estômbar e Parchal – PS – 50,78 por cento (1.974 votos)

Ferragudo – PS – 54,47 por cento (475 votos)

Lagoa e Carvoeiro – PS – 52,27 por cento (2.057 votos)

Porches – PS – 47,43 por cento (378 votos)

Total de inscritos em Lagoa – 19.185

Votantes – 49,47 por cento (9.491 votantes)

Abstenção – 50,53 por cento

Votos em branco – 1,95 por cento (185 votos)

Nulos – 1,33 por cento (126 votos)

LAGOS

Câmara Municipal – Hugo Pereira (PS) – 53,47 por cento (5.528 votos)

Assembleia Municipal – Joaquina Matos (PS) – 48,43 por cento (5.007 votos)

Bensafrim e Barão de São João – PS – 49,59 por cento (481 votos)

São Gonçalo de Lagos – PS – 53,55 por cento (3.894 por cento)

Luz – PS – 53,45 por cento (581 votos)

Odiáxere – PS – 56,63 (572 votos)

Total de inscritos em Lagos – 24.774

Votantes – 41,73 por cento (10.339 votantes)

Abstenção – 58,27 por cento

Votos em branco – 3,55 por cento (367 votos)

Nulos – 1,55 por cento (160 votos)

LOULÉ

Câmara Municipal – Vítor Aleixo (PS) – 55,41 por cento (13.939 votos)

Assembleia Municipal – Carlos Silva Gomes (PS) – 51,48 por cento (12.947 votos)

Almancil – 49,91 por cento (1.447 votos)

Alte – PS – 65,14 por cento (553 votos)

Ameixial – PS – 74,54 por cento (202 votos)

Boliqueime – PS – 56,40 por cento (1.066 votos)

Quarteira – PS – 56,14 por cento (3.933 votos)

Querença, Tôr e Benafim – PS – 46,94 por cento (582 votos)

Salir – PS – 49,51 por cento (708 votos)

São Clemente – PS – 57,55 por cento (3.940 votos)

São Sebastião – PS – 55,34 por cento (1.508 votos)

Total de inscritos em Loulé – 61.795

Votantes – 40,71 por cento (25.156 votantes)

Abstenção – 59,29 por cento

Votos em branco – 2,53 por cento (636 votos)

Nulos – 1,81 por cento (456 votos)

MONCHIQUE

Câmara Municipal – Paulo Alves (PS) – 49,61 por cento (1.590 votos)

Assembleia Municipal – Francisco Oliveira (PS) – 46,55 por cento (1.492 votos)

Alferce – PS – 56,56 por cento (125 votos)

Marmelete – PS – 47,13 por cento (205 votos)

Monchique – PS – 45,78 por cento (1.167 votos)

Total de inscritos em Monchique – 4.631

Votantes – 69,21 por cento (3.205 votantes)

Abstenção – 30,79 por cento

Votos em branco – 2,34 por cento (75 votos)

Nulos – 1,93 por cento (62 votos)

OLHÃO

Câmara Municipal – António Miguel Pina (PS) – 49,20 por cento (7.609)

Assembleia Municipal – António Cabrita (PS) 44,53 por cento (6.888 votos)

Moncarapacho e Fuseta – PS – 38,09 por cento (1.561 votos)

Olhão – PS – 52,71 por cento (2.372 votos)

Pechão – PS – 45,29 por cento (640 votos)

Quelfes – PS – 55,36 por cento (3.020 votos)

Total de inscritos em Olhão – 37.810

Votantes – 40,90 por cento (15.466)

Abstenção – 59,10 por cento

Votos em branco – 2,56 por cento (396 votos)

Nulos – 1,54 por cento (238 votos)

PORTIMÃO

Câmara Municipal – Isilda Gomes (PS) – 39,88 por cento (8.606 votos)

Assembleia Municipal – Isabel Guerreiro (PS) – 38,37 por cento (8.279 votos)

Alvor – PS – 44,05 por cento (1.080 votos)

Mexilhoeira Grande – PS – 47,85 por cento (889 votos)

Portimão – PS – 38,44 por cento (6.637 votos)

Total de inscritos em Portimão – 50.212

Votantes – 42,97 por cento (21.578 votantes)

Abstenção – 57,03 por cento

Votos em branco – 2,80 por cento (604 votos)

Nulos – 1,60 por cento (345 votos)

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Câmara Municipal – Vítor Guerreiro (PS) – 58,56 por cento (2.860 votos)

Assembleia Municipal – Ulisses Brito (PS) – 56,34 por cento (2.751 votos)

São Brás de Alportel – PS – 58,56 por cento (2.860 votos)

Total de inscritos em São Brás de Alportel – 9.398

Votantes – 51,97 por cento (4.884 votantes)

Abstenção – 48,03 por cento

Votos em branco – 2,38 por cento (116 votos)

Nulos – 1,02 por cento (50 votos)

SILVES

Câmara Municipal – Rosa Palma (PCP-PEV) – 43,07 por cento (6.448 votos)

Assembleia Municipal – Débora Quaresma (PCP – PEV) – 37,53 por cento (5.619 votos)

Alcantarilha e Pera – PCP – PEV – 34,02 por cento (665 votos)

Algoz e Tunes – PPD/PSD – 34,52 por cento (900 votos)

Armação de Pera – PPD/PSD – 33,33 por cento (625 votos)

São Bartolomeu de Messines – PCP-PEV – 62,94 por cento (2.203 votos)

São Marcos da Serra – PCP-PEV – 37,63 por cento (216 votos)

Silves – PCP-PEV – 46,73 por cento (2.084 votos)

Total de inscritos em Silves – 30.958

Votantes – 48,36 por cento (14.971)

Abstenção – 51,64 por cento

Votos em branco – 2,99 por cento (448 votos)

Nulos – 1,51 por cento (226 votos)

TAVIRA

Câmara Municipal – Ana Paula Martins (PS) – 43,71 por cento (5.273 votos)

Assembleia Municipal – Macário Correia (PPD/PSD) – 42,74 por cento (5.156 votos)

Cachopo – PPD/PSD – 52,60 por cento (192 votos)

Conceição e Cabanas de Tavira – PPD/PSD – 44,46 por cento (574 votos)

Luz de Tavira e Santo Estêvão – PS – 42,96 por cento (857 votos)

Santa Catarina da Fonte do Bispo – PS – 59,33 por cento (512 votos)

Santa Luzia – PPD/PSD – 46,17 por cento (386 votos)

Santa Maria e Santiago – PPD/PSD – 43,26 por cento (2.904 votos)

Total de inscritos em Tavira – 22.273

Votantes – 54,16 por cento (12.063 votantes)

Abstenção – 45,84 por cento

Votos em branco – 2,19 por cento (264 votos)

Nulos – 1,21 por cento (146 votos)

VILA DO BISPO

Câmara Municipal – Rute Silva (PS) – 33,07 por cento (869 votos)

Assembleia Municipal – Armindo Vicente (PS) – 30,86 por cento (811 votos)

Barão de São Miguel – PS – 47,62 por cento (100 votos)

Budens – PS – 33,94 por cento (222 votos)

Sagres – PS – 35,75 por cento (350 votos)

Vila do Bispo e Raposeira – SPCVB – 38,98 por cento (306 votos)

Total de inscritos em Vila do Bispo – 4.193

Votantes – 62,68 por cento (2.628 votantes)

Abstenção – 37,32 por cento

Votos em branco – 2,25 por cento (59 votos)

Nulos – 1,41 por cento (37 votos)

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Câmara Municipal – Álvaro Araújo (PS) – 37,12 por cento (3.477 votos)

Assembleia Municipal – Célia Paz (PS) – 35,27 por cento (3.304 votos)

Vila Nova de Cacela – PS – 39,20 por cento (697 votos)

Monte Gordo – PPD/PSD – 40,43 por cento (716 votos)

Vila Real de Santo António – PS – 37,50 por cento (2.182 votos)

Total de inscritos em Vila Real de Santo António – 16.970

Votantes – 55,20 por cento (9.367 votantes)

Abstenção – 44,80 por cento

Votos em branco – 1,36 por cento (127 votos)

Nulos – 1,46 por cento (137 votos)

