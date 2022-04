Livro de João Miguel Cunha apresentado em Silves 

A Biblioteca Municipal de Silves vai receber no dia 9 de abril, pelas 16:30, a apresentação do livro “Crónicas ao correr do tempo”, de João Miguel Cunha, anunciou a autarquia.

João Miguel Cunha é um músico natural do Porto, formado em Violino, Composição e Viola-d’arco pelos Conservatórios do Porto e Nacional de Lisboa, tendo iniciado a sua atividade como violetista na Orquestra Sinfónica do Porto.

Posteriormente, como músico e professor, passou a viver na Madeira e seguiu-se Lagos, Dénia (Espanha), Faro, Freiburg (Alemanha) e Portimão.

A escrever impressões, crónicas e pequenas histórias desde pequeno, lança agora este livro considerado autobiográfico recheado de vivências e experiências pessoais.