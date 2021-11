livro-sobre-eclipse-que-provou-relatividade-apresentado-em-faro

No âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, que decorrerá entre 22 a 28 de novembro, pelo Centro de Ciência Viva no Algarve, será apresentado o livro "O Sol e os eclipses", no próximo dia 26 de novembro, pelas 18h, na Biblioteca Municipal de Faro.

O livro foi publicado no início do corrente ano, é da autoria de dois membros do Astroclube de Faro e foi incluído no Plano Nacional de Leitura.

Segundo resumo do PNL, é “um livro escrito a propósito do eclipse solar em 1919, cujas observações comprovaram a Teoria da Relatividade Geral de Einstein. Os seus autores relevam o fascínio que a origem e o destino do Universo, mas principalmente o Sol e os eclipses solar e lunar, sempre exerceram sobre a humanidade. Neste sentido, recorrem principalmente ao conhecimento científico, mas descrevem também lendas, crenças e curiosidades que foram surgindo ao longo de toda a História, desde a antiguidade, e cujo encanto continua atual”.

