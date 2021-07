Livro sobre energia elétrica em Tavira apresentado na biblioteca

O livro “Um Século de Energia Elétrica em Tavira”, de João Monteiro Figueira, vai ser apresentado publicamente no dia 16 de julho, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, às 18:00, anunciou a autarquia.

Esta obra foi coeditada pelas Edições Colibri e pelo município de Tavira e conta a história do fornecimento e da utilização da energia elétrica no concelho, durante um século, desde a inauguração da cidade.

“Como aconteceu, que impactos teve na vida da cidade, quem protagonizou essa realização, como se compara esse percurso com os outros municípios do Algarve e também do país, são alguns dos assuntos a que se procurou dar resposta, neste estudo, recorrendo, para isso, a inúmeros dados estatísticos, fontes locais e regionais, tanto monografias como periódicos, até documentos de organismos oficiais centrais e de empresas públicas”, refere a autarquia em comunicado.

Esta sessão contará com presenças limitadas à capacidade do espaço, com um máximo de 20 lugares, através de marcação prévia através do e-mail biblioteca@cm-tavira.pt ou do telefone 281 320 585/576.

