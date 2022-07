‘Lixeira’ em combustão está a “envenenar as pessoas”

Não é difícil encontrar a lixeira de Vale da Venda. Se estiver a conduzir na Estrada Nacional 125, no sentido Faro-Almancil, basta seguir uma densa coluna de fumo branco (por vezes mais escuro) que se vê a quilómetros de distância e o cheiro a plásticos e borracha queimada. Quando nos aproximamos do local, rodeado de pinheiros e vegetação inflamável, os olhos começam a arder, a temperatura aumenta e o ar torna-se irrespirável. A máscara que outrora serviu como escudo ao vírus, serviu-nos como proteção perante a emissão contínua de gases poluentes, dos quais ainda não se conhecem os efeitos na saúde para quem os respira.

No local, encontrámos uma lixeira a céu aberto com um monte de resíduos misturados e agora difíceis de identificar, uma placa com um papel onde se pode ler “Licença de Exploração emitida pela Direção-Geral de Energia e Geologia – Areeiro – Pedreira 5711 Vale da Venda nº 2 Almancil – Loulé”, uma planta de emergência com um plano de evacuação, instalações consumidas pelo incêndios, alguns camiões, portões ‘grafitados’ e dois funcionários que se recusaram a prestar declarações.

A Inertegarve que, curiosamente, utiliza a imagem de um coala na sua página oficial da internet, é a empresa responsável pela administração da lixeira. Entre os serviços disponíveis fazem parte a “gestão de resíduos de construção e demolição”, o “aluguer de contentores e camiões”, “demolições e escavações” e o “transporte e recolha de resíduos perigosos”, tal como descreve na sua página oficial, com sede no Sítio do Arneiro (Faro). Na referida página não é possível encontrar contactos, informações detalhadas sobre a empresa ou indicações sobre o licenciamento do negócio.

(…)

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 28 de julho de 2022)