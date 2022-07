Lota Cool Market regressa à zona ribeirinha

A sétima edição do Lota Cool Market vai decorrer entre os dias 21 e 24 de julho, na antiga Lota de Portimão, na zona ribeirinha, entre as 18:00 e a 01:00, em prol da consciencialização ambiental dos visitantes, anunciou a autarquia.

Considerado como o mercado mais cool do sul, é de entrada livre e conta com momentos musicais e de animação, além de um mercado pop-up ao ar livre com propostas únicas e originais de artesãos urbanos, novos designers e outros artistas.

“Em 2022, o cool será também de ecoological vibes, que constituem o mote da edição deste ano, na qual tentaremos despertar nos participantes a preocupação pela sustentabilidade, pela reciclagem e

pela preservação dos recursos naturais”, refere o coordenador do evento, Nuno Vieira, em comunicado.

Estarão presentes marcas de artesanato que usam materiais reciclados, food trucks e produtores que investem na sustentabilidade, entre as quais Atelier Balancê, Aconchego, Wavi Art, Jewel Kat, Atelier das Jóias, Ponto Nato, Florista Suzel, Be Nature, Aummade, Ondas e Segmentos, Sun Bikinis, Cabaças do Amor, Pezinhos d’Algodão, Shyrénia’s Creations, Ildarte e Gagu Artesanato.

Na área de comida e bebida, estarão as marcas Caipijoca’s, Rejoice, Rock n’ Doll, Le French Cookie, Polaroskas Street Food, Mosteiro das Hóstias, Aphrodite, A Escola do Gelado, Mini Donuts, Ginjola Alentejana e Kurtospt, além dos produtores Lagar dos Pardieiros, Queijos Bilores e As Passinhas do Algarve.

Todos os dias contarão com atuações musicais a partir das 22:00, com a participação de bandas como South Kick Band e João Vila Nova (21 de julho), Gabriel de Rose (22 de julho), Os Mirandas (23 de julho) e Black Puzzle (24 de julho).

As crianças também poderão contar com uma programação animada e apelativa, com insufláveis e a participação do Teatro Infantil de Portimão (TIPO).

“Depois de três anos de interrupção, pelas contingências pandémicas, é com muito entusiasmo que estamos a preparar mais um Lota Cool Market, que juntará os ingredientes habituais: artesãos e produtores com as suas ofertas criativas, gastronomia, música e muita animação, num ambiente realmente cool enquadrado no espaço envolvente do edifício da antiga Lota de Portimão e tendo o Rio Arade como pano de fundo, para grandes vibrações e muito boa disposição nas noites quentes de 21 a 24 de julho”, acrescenta Nuno Vieira.