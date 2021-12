Loulé: “Aldeia dos Sonhos” abre portas (com a devida segurança)

A “Aldeia dos Sonhos”, que desde 2014 traz a magia do Natal à cidade, abre portas este sábado, até ao dia 1 de janeiro. A entrada é livre, mas para entrar será necessário apresentar o Certificado de Vacinação Covid-19.

A “Aldeia dos Sonhos” é uma recriação da típica aldeia do Pai Natal, que faz parte do imaginário infantil. Esta aldeia estende-se por quatro pontos principais da cidade: A Aldeia do Pai Natal (Cerca do Convento), o Largo dos Duendes (Alcaidaria do Castelo), o Pólo Sul (Largo D. Afonso III), para além de uma área com diversa decoração alusiva à quadra natalícia (Largo de S. Francisco). A pista de gelo sintético, o carrossel, o comboio, a casa do Pai Natal, a aldeia dos Duendes, ou as áreas com gastronomia inspirada na quadra, onde não faltarão os tradicionais doces, voltam a animar esta aldeia de Natal.

O evento cumpre com todas as medidas de segurança sanitária, permitindo que todos possam usufruir de um programa de animação de Natal sem pôr em risco a saúde pública, numa altura em que o número de infeções por Covid-19 está a aumentar.

À entrada, terá de apresentar o Certificado Digital de Vacinação, de recuperação da doença, ou um teste antigénio negativo. O uso de máscara é obrigatório para maiores de 12 anos e a limpeza e higienização dos espaços será realizada frequentemente.

Os alimentos comprados no interior do recinto deverão ser consumidos fora do mesmo. De referir ainda, que este Plano de Contingência mereceu parecer positivo da delegada local de saúde, com a devida autorização para a realização destas iniciativas, sendo este atualizado de acordo com o definido para o país tendo em consideração o evoluir da pandemia.

A “Aldeia dos Sonhos funcionará de terça a sexta-feira e ao domingo, das 14:30 às 19:00, e ao sábado, das 10:30 às 19:00. O espaço encerra à segunda-feira.

Ao contrário do Natal, a autarquia optou pela não realização de outros eventos no âmbito das festividades. Pelo segundo ano consecutivo, o concerto de Passagem de Ano, em Quarteira, com a banda Expensive Soul, será cancelado por forma a reduzir possíveis riscos de contágio.

No entanto, a autarquia irá manter o tradicional espetáculo de fogo-de- artifício, em moldes diferentes do que é habitual, uma vez que está previsto o seu lançamento a partir de diversos pontos da praia de Quarteira, de forma a evitar a concentração de pessoas em frente à Praça do Mar.

Também a iniciativa do “Bolo-Rei Gigante”, agendada para o Dia de Reis, 6 de janeiro, não se realizará em 2022.

