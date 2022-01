Loulé atribui mais de um milhão de euros a 33 IPSS do concelho

A cerimónia de assinatura de 33 contratos-programa com instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e associações sociais do concelho, decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a autarquia a atribuir um montante de 1.185.000,00 milhões de euros às entidades para o desenvolvimento das suas atividades em 2022.

O funcionamento geral das instituições, a realização de obras de conservação dos edifícios ou o apoio à eficiência energética são as principais áreas a que se destina este subsídio que a Câmara Municipal de Loulé canaliza anualmente para o setor social, acorrendo, assim, “às necessidades das populações mais fragilizadas e em risco”.

“É dinheiro público que esta Câmara decide investir na rede de organizações, associações, lares e outras instituições de apoio social. Temos muito orgulho neste apoio porque sabemos que é uma maneira importante de chegar às pessoas que precisam de ajuda. Poucos municípios financiam a rede de apoio social como o de Loulé”, salientou o presidente Vítor Aleixo.