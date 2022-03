Loulé: Dia Mundial da Água celebrado de modo especial na Infraquinta

Na manhã de 22 março teve lugar na Casa da Primeira Infância, em Loulé, onde a empresa municipal teve a oportunidade de levar o seu projeto de educação ambiental InfraQidz e sensibilizar cerca de 106 crianças para a poupança de água, de uma maneira lúdica e pedagógica.

Após ouvirem atentamente as dicas do agente educador EDU e responderem acertadamente às questões colocadas, a Infraquinta chegou ao final da manhã com a certeza de que a sua missão foi cumprida e que o futuro está certamente em boas mãos.

Ainda no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Água, a Infraquinta teve oportunidade de participar e partilhar a sua experiência no Seminário sobre Eficiência Hídrica no Algarve – Setor Urbano, na Universidade do Algarve.

Este seminário levado a cabo pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, teve como objetivo dar a conhecer as boas práticas da eficiência hídrica, implementadas pelos Municípios na região do Algarve, bem como pelas entidades gestoras da água em baixa e alta neste território.