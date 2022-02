Loulé: Eléctrico vence Candoso na Taça da Liga de futsal

O Eléctrico venceu na quinta-feira o Candoso por 3-0, em jogo realizado no Pavilhão Municipal Joaquim Vairinhos, em Loulé, alcançando, pela primeira vez, as meias-finais da Taça da Liga de futsal.

Hugo Neves (seis minutos), Célio Coque (32) e John Lennon (38) marcaram os golos que definiram o triunfo da equipa alentejana, com justiça para o ‘cinco’ mais forte durante a partida dos quartos de final, integrada na ‘final a 8’ que decorre até domingo em Loulé.

O Eléctrico, segundo semifinalista conhecido esta quinta-feira, depois do Futsal Azeméis, tem agora encontro marcado nas ‘meias’ de sábado com o vencedor do jogo Sporting-Quinta dos Lombos, agendado para sexta-feira.

Os alentejanos, quartos classificados na liga portuguesa, impuseram domínio nos minutos iniciais, com Matheus e Ferrugem a protagonizarem os primeiros ‘tiros’ da partida e o Candoso (sétimo no campeonato) a responder de bola parada: Tales obrigou André Correia a defesa apertada.

As primeiras mudanças a partir do banco resultaram no golo do Eléctrico, aos seis minutos: Célio Coque, que já tinha ameaçado segundos antes, assistiu Hugo Neves pela esquerda e o pivô português aproveitou para rematar de forma certeira.

O conjunto do concelho de Guimarães tentou responder e esteve muito perto do empate, aos 12 minutos, com duas tentativas no mesmo lance: Vini falhou, incrivelmente, ‘à boca’ da baliza, e Ferrugem deu o corpo ao manifesto para evitar a recarga de Cris.

Com o encontro equilibrado, a equipa de Ponte de Sor criou duas boas ocasiões, ambas por Hugo Neves, e, ‘à beira’ do intervalo, os vimaranenses voltaram a desperdiçar o empate, por Fábio Miranda, que isolado e na dúvida entre o remate ou a finta permitiu a intervenção do guarda-redes André Correia.

A segunda parte arrancou com o ascendente claro do Eléctrico, à procura do segundo golo, mas o guardião Sandro evidenciou-se nesta fase, parando os remates de Peixinho (22 e 24), Hugo Neves (24) e Russo (26).

O minuto 32 foi decisivo no rumo da partida: o Candoso, que já espreitava mais vezes o ataque em busca do empate, desperdiçou uma ocasião flagrante, por Pirica e Vini, e, na resposta, os alentejanos aumentaram a diferença, com tento de Célio Coque.

Já com Thales como guarda-redes avançado, os vimaranenses tentaram reduzir a desvantagem, mas escassearam as oportunidades, enquanto John Lennon, que já tinha falhado duas vezes ao minuto 36, sentenciou a partida com o 3-0 a dois minutos do fim.

Marcadores:

0-1, Hugo Neves, 06 minutos.

0-2, Célio Coque, 32.

0-3, John Lennon, 38.

Equipas:

– Candoso: Sandro, Cris, Vini, Amílcar Gomes e Thales. Jogaram ainda Cigano, Fábio Miranda, Pirica e Julinho.

Treinador: Henrique Passos.

– Eléctrico: André Correia, Ferrugem, Matheus, John Lennon e Daniel. Jogaram ainda Russo, Célio Coque, Hugo Neves, Ygor Mota e Peixinho.

Treinador: João Freitas Pinto.

Árbitros: Cristiano Santos e Wilson Soares.

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: Cerca de 100 espetadores.