Loulé: Festival Som Riscado regressa na próxima quinta-feira

O Festival Som Riscado regressa aos palcos na próxima quinta-feira, dia 19, prolongando-se até 22 (domingo) com propostas variadas, que incluem espetáculos, instalações, formações e debates, anunciou a Câmara de Loulé.

Numa iniciativa daquele Município através do Cineteatro Louletano, o Som Riscado aposta uma vez mais numa programação arrojada e inovadora, “assente em diálogos experimentais entre música e imagem e em novas explorações ao nível da arte sonora”, sublinha a autarquia em nota de Imprensa.

Face à conjuntura, o Festival planeou o reforço das medidas de higiene e segurança, transpondo para todos os eventos as normas sanitárias que têm garantido ao Cineteatro Louletano a manutenção do selo “Safe & Clean”.

Este ano estão confirmados nomes de referência na área da música experimental, como Surma, no dia 21, às 20h30 (prevê-se a apresentação, em pré-estreia nacional, de alguns temas do novo disco e de uma nova formação em palco), a par de Joana Gama, Luís Fernandes e Drumming GP, no dia 22, às 18h00 (estes três acompanhados pelo artista visual Pedro Maia, sediado em Berlim, num espetáculo de grande impacto em estreia a sul). Junta-se também a este programa a contagiante dupla Frankie Chavez & Peixe com o projeto “Miramar”, dia 20, às 19h00, considerado pela revista

Blitz o terceiro melhor disco nacional de 2019.

O Festival traz outras surpresas, como algumas referências mundiais. É o caso de Victor Gama (dia 19, às 19h30, a abrir a programação do evento), ele que tem trabalhado um pouco por todo o mundo e é reconhecido internacionalmente no campo da investigação e experimentação sonoras. A proposta chama-se “Vela 6911” e aborda as temáticas nuclear e ecológica. O Som Riscado vai proporcionar assim um encontro inédito entre Victor Gama, acompanhado da harpista Salomé Pais Matos, e um ensemble da Orquestra Clássica do Sul dirigido pelo Maestro Rui Pinheiro num

espetáculo multimédia que já foi apresentado nalgumas das principais salas a nível mundial.

Estão ainda previstas performances multidisciplinares integradas em instalações interativas, quer dirigidas à comunidade escolar quer ao público em geral e famílias, com a Sonoscopia (Porto) no Cineteatro e a Companhia de Música Teatral no Convento de Santo António.