Loulé homenageou 340 atletas e 32 clubes

O Município de Loulé homegeou no passado domingo, 8 de dezembro durante a Gala do Desporto, que decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, os atletas, equipas e clubes do concelho que, ao longo dos anos civis de 2018 e 2019, se distinguiram pelos seus resultados desportivos. Os prémios, individuais e coletivos, foram atribuídos aos campeões nacionais e medalhados europeus e/ou mundiais.

Ao longo da cerimónia foram distinguidos atletas que alcançaram 159 títulos nacionais e 39 internacionais, de 32 clubes distintos, bem como os 271 campeões regionais de 27 modalidades.

Foi uma cerimónia que pretendeu “homenagear o esforço e a dedicação de todos, atletas, treinadores, dirigentes e familiares”, como destacou o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, que enalteceu o papel da família no apoio aos jovens atletas, realizando muitos esforços para acompanhar os filhos nos dias de treinos e de provas.

O autarca sublinhou a forte dinâmica desportiva do concelho de Loulé, uma referência nacional, que constitui igualmente um incremento à economia local. “O desporto é, neste município, um fator potenciador de desenvolvimento económico pois, para além de formar atletas de qualidade, também atrai imensas equipas de alta competição que dinamizam fortemente setores como o turismo, a saúde e a educação. Deste modo, a Autarquia tem vindo a apostar fortemente nesta área, não só através da organização de inúmeros eventos internacionais, assim como da construção de infraestruturas de qualidade, neste que é um território privilegiado pela sua localização e clima”, considerou o edil.

Esta Gala é uma das iniciativas que integram o “Compromisso com o Desporto” que o Município de Loulé tem levado a cabo ao longo dos últimos anos, com o claro objetivo de promover o desporto em todas as suas vertentes, principalmente a prática do desporto informal no seio da comunidade louletana.

Refira-se que a Gala contou com uma casa cheia e foi magnificamente animada pela contagiante música de Catarina Cavaco.