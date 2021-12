Loulé: PSD contra estação de tratamento de resíduos, PDM suspenso

Na primeira sessão da Assembleia Municipal para o mandato 2021-25, realizada na passada sexta-feira, o PSD apresentou uma recomendação ao executivo municipal para que suspenda o Plano Diretor Municipal (PDM) na zona da antiga pedreira dos Matos da Picota, de forma a evitar a instalação de uma central de tratamento de resíduos sólidos, recomendação que todos os partidos votaram a favor.

O tema ganhou destaque nas últimas semanas, quando se soube que deu entrada em Julho de 2020 na Câmara Municipal de Loulé um pedido de reconversão daquela que era conhecida como a “pedreira do Barra”, junto à E.N. 270, entre Boliqueime e Loulé, para passar a albergar um Centro de Tratamento de Resíduos.

Os sociais-democratas criticam o presidente da autarquia, Vítor Aleixo, que “afirmou desconhecer a pretensão, alegando que apenas teve conhecimento, por mera casualidade, ‘há algumas semanas’ – ou seja, mais de um ano depois da entrada do processo nos serviços camarários – e justificando que o licenciamento de uma estrutura deste tipo cabe a entidades externas. Quem o ouviu a intervir na sessão da Assembleia Municipal ficou inclusive com a sensação de que, afinal, uma Câmara Municipal não é sequer tida nem achada em processos desta natureza, e que a autorização cabe em exclusivo à Agência Portuguesa do Ambiente e à CCDR/Algarve. Uma verdade obviamente distorcida, porque se é verdade que o licenciamento final é feito por estas entidades, a gestão do território compete naturalmente à Câmara Municipal, que tem mecanismos ao seu dispor para impedir a instalação destes equipamentos”.

“Esta é uma postura do autarca socialista que já conhecemos há muito, escudando-se sempre numa aparente ausência de responsabilidade. Sempre que cheira a polémica, Vítor Aleixo faz o que melhor sabe: passa pelos pingos da chuva, porque a culpa é sempre dos outros. De facto, assim que a informação relativa a este processo transpirou para a opinião pública, não se fizeram tardar os protestos das populações, em especial nas freguesias de Boliqueime e São Sebastião e nos aglomerados próximos à antiga pedreira, protestos esse que foram inclusive materializados à porta da Escola Secundária de Loulé, antes do início da sessão da Assembleia Municipal”, concluem os sociais-democratas.

