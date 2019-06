Loulé reduz 70 milhões de dívida

Vítor

Aleixo, presidente da edilidade louletana, anunciou na passada quinta-feira,

durante as comemorações do Dia do Município, uma redução da dívida orçamental,

em 70 milhões de euros.

Já não é novidade que Loulé é dos municípios do país com maior

estabilidade nas suas contas mas o responsável louletano deu ontem a conhecer a

todos os que estiveram na Sala da Assembleia Municipal, e a quem assistiu em

direto através das redes sociais, os números que são bem expressivos:

“atingimos o valor de dívida orçamental mais baixo dos últimos 8 anos,

reduzindo-se de cerca de 95 milhões de euros para os atuais 25 milhões de euros

(menos 74% desde 2011)”.

Segundo o autarca, é também graças ao equilíbrio das finanças

municipais que é possível pensar e projetar o desenvolvimento do Concelho.

Desde logo no seu interior, numa clara aposta no combate à desertificação e ao

declínio desta zona do território, através da redução da carga fiscal.

“Implementámos uma minoração de 30% (máximo permitido por Lei) na taxa mínima

do IMI para as freguesias mais desertificadas e, mais recentemente, em 2019,

diminuímos em 80% do valor das taxas a cobrar sobre a atividade económica em

geral, ou seja, sobre a ocupação da via pública nessas mesmas freguesias”,

referiu.

Também no que respeita ao desenvolvimento concelhio por via do

apoio às famílias, Vítor Aleixo anunciou que está para breve a apresentação da

Estratégia Local de Habitação 2019/2030, matéria já aprovada em reunião

camarária, e cujas políticas pretendem “promover o acesso à habitação para

todos, permitindo criar soluções sustentáveis de habitação”. Relativamente

àquele que é um dos maiores problemas atuais nos centros urbanos em todo o

país, o edil explicou que a Autarquia está aqui a assumir “o papel central que

é conferido aos municípios no contexto da Nova Geração de Políticas de

Habitação, lançada recentemente pelo Governo”.

Num município que não esquece o seu passado, por exemplo através

da valorização patrimonial como aconteceu com a recente reabilitação do Palácio

Gama Lobo, Vítor Aleixo foi perentório ao afirmar que os projetos futuros são

determinantes para “atrair investimento em áreas como a inovação, a saúde e o

conhecimento” ou tornar Loulé num concelho “seguro e com uma forte dinâmica

desportiva e cultural”.

Nesse sentido, o autarca elencou alguns dos investimentos em

curso: requalificação da Escola EB 2,3 D. Dinis em Quarteira, os pavilhões

multiusos em Quarteira e Almancil, os equipamentos que irão nascer no âmbito do

protocolo com a Autoridade Marítima Nacional, o projeto ABC – Loulé Active

Life, Health and Research, entre outros empreendimentos em áreas como o

ambiente e combate às alterações climáticas, ação social, educação, cultura,

desporto ou segurança.

“Loulé é cada vez mais um município moderno, competitivo, reconhecido a nível internacional, voltado para o futuro do seu território, mas sobretudo das suas gentes”, disse ainda o presidente da Câmara de Loulé neste Dia da Espiga em que os louletanos festejam também o seu dia.