Loulé: Urbanização Mira Serra terá “espaço público de referência”

A Urbanização Mira Serra, localizada na cidade de Loulé, terá “um espaço público de referência”, considera a autarquia louletana. O auto de consignação da obra foi assinado esta quinta-feira.

Os trabalhos estarão no terreno “nos próximos dias”, assegurou a autarquia, sendo o prazo de execução previsto de 1 ano. O valor da obra ronda os 390 mil euros.

“Trata-se de uma obra que irá dotar uma das principais zonas residenciais da cidade de melhores condições em termos de fruição dos espaços públicos por parte da população, dando ainda resposta às necessidades em termos de circulação, nomeadamente pedonal, mas também possibilitando o desenvolvimento de atividades de recreio ativo e passivo ao ar livre”, acrescenta a edilidade.

Uma vez que a urbanização da Mira Serra “não oferece atualmente aos seus habitantes um espaço público de referência”, a intervenção pretende colmatar esta ausência através da valorização da Praceta António Galvão enquanto centro polarizador do bairro onde se possa vivenciar o exterior, criando um ponto de convívio e identidade.

O projeto propõe também algum equipamento lúdico, criando assim uma área dedicada ao recreio informal e estimulando uma utilização multifuncional da praça.

Na obra destaca-se, ainda, o ordenamento de espaços de estacionamento na sequência da bolsa de lugares adicionais já implementada na Rua do Serradinho, remodelação dos arruamentos na zona de circulação automóvel e passeios, plantação de árvores, colocação de mobiliário urbano (bancos, papeleiras, parques de bicicletas, equipamento de desporto informal) e adaptação das infraestruturas existentes (rede de iluminação pública, recolha de resíduos urbanos, rede de pluviais e rede de rega).

À semelhança do que aconteceu com a intervenção na Urbanização das Romeirinhas, esta obra integra-se no Programa “Uma Praça no meu Bairro”, que tem como objetivo a implementação da estratégia de promoção da coesão social e territorial da cidade de Loulé através de uma ação articulada de intervenções no espaço público na proximidade às áreas residenciais consolidadas.

Este programa visa identificar oportunidades de intervenção no espaço urbano que possam constituir espaços públicos de proximidade e de excelência para o encontro das comunidades residentes enquanto destinatários diretos das intervenções.

Os projetos promovem a coexistência dos diferentes modos de locomoção, disciplinando o estacionamento e promovendo um desenho inclusivo que melhora a segurança e o conforto de quem anda a pé, de bicicleta ou use outro modo suave. Há a preocupação de infraestruturar estes espaços com mobiliário urbano adequado para as funções de estadia, entretenimento infantil e apoio à atividade física.

Para o presidente da Autarquia, Vítor Aleixo, a requalificação urbana “tem constituído uma prioridade para este executivo na medida em que é um fator primordial para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a promoção da imagem das nossas localidades, para o incremento da atividade física, para criação de mais espaços verdes e, consequentemente, para a promoção da sustentabilidade”.