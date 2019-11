Loulé vai ser líder europeu no uso de desfibrilhadores

Organização sem fins lucrativos que resulta do lançamento do novo curso de medicina no Algarve, o Algarve Biomedical Center (ABC) é um manancial sem fim de projetos na área da saúde. Com o concelho de Loulé como pano de fundo pioneiro, o ABC prevê instalar ali os seus dois edifícios operativos dedicados à gestão de 17 projetos. Um deles é a distribuição pelo concelho de Loulé de 200 desfibrilhadores e a formação dos seus operacionais. Um projeto inovador no País e na Europa, garante o presidente do ABC.

Uma rede de 200 desfibrilhadores automáticos e cerca de 5000 pessoas formadas para poderem utilizar aqueles aparelhos (25 por cada desfibrilhador) são os números que vão fazer do concelho de Loulé, dentro de dois anos, o município com uma melhor rede de suporte básico de vida em toda a Europa.

Segundo disse esta semana ao JA Nuno Marques, presidente do Algarve Biomedical Center (ABC), responsável pela implementação do projeto, que conta com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Loulé, os aparelhos – que serão adquiridos e mantidos com recursos financeiros da autarquia – irão ser ativados de forma faseada: 60 deles estarão no terreno nos escassos 30 dias que faltam para o fim deste ano (alguns já lá estão) e os restantes 140 até ao fim de 2021.

Aquela distribuição de desfibrilhadores no concelho com maior extensão territorial do Algarve fará de Loulé, que tem 70.600 habitantes, um território com 1 desfibrilhador para cada 350 habitantes, um número inovador a nível nacional e europeu, revelou Nuno Marques.

O cardiologista revelou que naquele concelho ocorrem uma média de 150 paragens cardíacas por ano e em toda a região do Algarve 1500 mortes súbitas por ano.

“Se conseguirmos salvar 10% dessas pessoas, ou nem que seja uma só uma vida, já valeu a pena”, afirmou.

Leia este artigo completo na edição em papel de 28/11/2019