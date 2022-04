Maior torneio de patinagem de velocidade da Península Ibérica está de regresso

Após dois anos de interregno devido à pandemia, o maior torneio internacional de patinagem de velocidade da Península Ibérica e a segunda etapa da Taça da Europa 2022 regressam, em força, com mais de meio milhar de patinadores inscritos e a participação de cerca de uma centena de clubes de 17 países. A 17.ª edição da competição terá lugar em Lagos, de 08 a 10 de abril.

A primeira fase da competição decorre a 08 e 09 de abril na pista da Escola Secundária Júlio Dantas, com velocidades a rondar os 50Km/h. Na manhã do dia 10 (domingo), a prova passa para a emblemática Avenida dos Descobrimentos, que vai receber a prova mais rápida da modalidade de patinagem de velocidade e a mais longa na maratona, com seis voltas à cidade de Lagos.

O torneio contará com a participação de diversos campeões e ex-campeões mundiais e europeus que vêm fazer a sua estreia nesta época em Lagos. Os principais candidatos à vitória e figuras mais consagradas são, no caso das provas de longa distância, Martin Ferrié (França), bicampeão mundial de maratona e 15Km a eliminar, Nolan Bediaf (França), campeão mundial de 10Km pontos, Peter Michael (Nova Zelândia), multicampeão mundial e especialista em provas a eliminar, Patxi Peula (Espanha), campeão europeu e mundial e o português e lacobrigense Diogo Marreiros, quatro vezes campeão europeu em 2021, acompanhado pelos seus colegas de clube, Miguel Bravo e Martyn Dias.

Já nas provas curtas masculinas, destaca-se Jhoan Guzman (Espanha), considerado o “Usain Bolt” da patinagem, sendo o mais rápido do mundo em 100m, que tentará, na Avenida dos Descobrimentos, baixar dos 10 segundos e Simon Albrecht (Alemanha), campeão europeu e um dos mais fortes patinadores do pelotão internacional.

Do lado feminino, destaque para a forte “armada francesa” formada por Manon Fraboulet, Marine Balanant e Marine Lefeuvre, mas também para de participantes oriundas dos Países Baixos, Espanha e Alemanha e da vencedora de outras edições do Torneio Terras do Infante, a colombiana Aura Quintana. Nas provas curtas, participará ainda a multicampeã europeia Mathilde Pedronno (França), a campeã europeia e mundial Laethisia Schimek (Alemanha), a campeã mundial júnior 2019 Nerea Langa e da medalhada Luiza Gonzalez (Espanha).

A prova do dia 10 de abril obrigará ao encerramento ao trânsito nas duas faixas da Avenida dos Descobrimentos, das 08:00 e as 10:30, entre os Bombeiros Voluntários de Lagos e o Parque de Estacionamento da Frente Ribeirinha, sendo que entre as 10:30 e as 14:00 manter-se-ão constrangimentos de trânsito naquela via.