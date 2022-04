Maioria discorda de um Governo sem algarvios

As duas dezenas de algarvios e residentes na região ouvidos esta semana pelo JORNAL do ALGARVE dividem-se quanto à opção de António Costa de não ter incluído um único algarvio ou residente no Algarve como ministro ou secretário de Estado no Governo empossado na passada semana. Ainda assim, a maioria discorda da decisão do primeiro-ministro. O JA ouviu políticos dos principais partidos, empresários, autarcas, gente ligada ao turismo, à cultura, ao desporto e ainda teve tempo de ir para a rua ouvir cidadãos anónimos.

A maioria, 12 auscultados, discorda, seis concordam e três escolheram o “nim”…

