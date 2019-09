Mais de 200 nadadores: Gonçalo Bárbara vence travessia do Guadiana

Gonçalo Bárbara foi o vencedor da 32.ª edição da Travessia Internacional de Natação do Rio Guadiana, realizada na tarde do passado sábado, 31 de agosto, entre Ayamonte e Vila Real de Santo António, com a meta instalada na rampa varadouro do Porto de Recreio do Guadiana.

O evento, inserido no calendário anual de provas desportivas conjuntas entre Ayamonte e Vila Real de Santo António, contou com uma adesão extraordinária de nadadores, tendo a participação sido limitada por questões de segurança a cerca de 250 nadadores de várias nacionalidades e clubes amadores e federados, tendo terminado a competição 220 nadadores.

A prova foi uma organização conjunta da Associação Naval do Guadiana, do Clube Náutico de Isla Canela e do Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte

Esta é uma das 4 provas transfronteiriças que a ANG, organiza anualmente em parceria com estas entidades e com o apoio do Ayuntamiento de Ayamonte e Câmara Municipal de Alcoutim

De salientar as largas centenas de publico assistente, à chegada da competição na zona sul do Porto de Recreio do Guadiana, e da grande animação que foi a entrega de troféus, que contou com a presença da Ex.ª Alcaidesa de Ayamonte Dona. Natalia Santos, e 2 vereadores da mesma edilidade, e de outros responsáveis das entidades envolvidas.

Salienta-se a participação de vários nadadores com capacidade física e intelectual reduzida.

A organização contou com a colaboração de entidades como a Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, Guardia civil de Espanha, Cruz Roja del Mar de Espanha, Protecion Civil Espanhola, Instituo socorros a Náufragos, Polícia Marítima, e Estação Nautica do Baixo Guadiana, e várias empresas.

A próxima edição da prova em 2020 a realizar em agosto, terá a partida do Porto de Recreio do Guadiana e chegada a Ayamonte

As classificações em anexo ditaram como principais vencedores: Geral – 1º Gonçalo Barbara- Clube Natação Rio Maior; 2º Ângelo Nascimento- Clube Natação de Olhão; 3º Hugo Viegas – Clube Natação de Olhão. Clube: 1º Club Natacion Sevilla

No próximo 28 de setembro terá lugar a XXVI Regata Internacional de Canoagem do Rio Guadiana, entre as localidades de Vila Real de Santo António e Alcoutim.