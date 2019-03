Makro Albufeira recebe Feira de Hotelaria e Restauração

A loja Makro de Albufeira está a organizar mais uma edição da Feira de Hotelaria e Restauração Algarve. A iniciativa arranca esta quarta-feira, dia 27, e prolonga-se até 29 de março, entre as 10h00 e as 18h00.

“A região do Algarve tem-se afirmado como um destino turístico e gastronómico de excelência. Neste contexto, a empresa quer reforçar a relevância no setor da hotelaria e restauração na região e, em colaboração com parceiros e fornecedores, apresentar mais uma vez soluções e produtos inovadores, assim como diversas dinâmicas que fazem parte do programa da maior exposição alimentar e de equipamento do sul do país”, frisam os responsáveis.

A edição deste ano da feira destaca a “street food” (comida de rua), contando com workshops, degustações, apresentações de equipamento profissional, entre outras atividades que pretendem destacar produtos e soluções para o canal Horeca.

Está também confirmada a presença de inúmeros chefes de cozinha, como Pedro Gaspar, David Silva, Celso Padeiro e, inclusive, chefes com estrela Michelin, como Leonel Pereira, João Oliveira e Louis Anjos, para além da presença da equipa de competição culinária da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal (ACPP) e da Algarve Chefs Week.

As atividades do evento vão desde demonstrações e formações, a workshops ligados à gastronomia, afiação de facas, entre outros, para além de demonstrações culinárias.

Mário Campos, diretor de loja da Makro Albufeira, frisa que esta Feira de Hotelaria e Restauração “é já uma referência na área grossista e um evento aguardado por muitos profissionais do canal Horeca”. “Nesta edição algarvia, vamos destacar várias soluções Makro, desde produtos alimentares a produtos amigos do ambiente e equipamentos para profissionais do setor. Queremos criar um contexto de networking e interação, bem como promover os melhores produtos distribuídos pela Makro em Portugal, para além de equipamentos essenciais para este setor de atividade”, remata Mário Campos.