Marcelo não vê “nenhuma razão” para o Algarve ser prejudicado

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta segunda-feira à noite, em Monte Gordo, que “não há nenhuma razão” para o Algarve ser prejudicado por causa da pandemia de covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no âmbito de um jantar de trabalho com os presidentes dos municípios algarvios e associações empresariais no restaurante “Dona Bela”, em Monte Gordo, iniciativa que partiu do próprio presidente e onde foi discutido o que irá ser feito para “puxar pelo Algarve”.

“Devemos puxar pelo Algarve rápido, para ir produzindo efeitos este ano, já”, defendeu o presidente da República em declarações aos jornalistas, no passadiço da praia de Monte Gordo, acrescentando que os autarcas algarvios “têm ideias” e quis “ouvi-los a todos”, pessoalmente.

Segundo o presidente, agora é o momento “de olhar para a frente” e de lutar pelo turismo “que venha de outras origens interessantes e importantes que podem vir e que vão definir posições nos próximos dias” e considera que é preciso “puxar pelo turismo português e, naturalmente puxar por mais turismo estrangeiro” para o Algarve.

“Agora temos de olhar para o futuro e vamos ver onde é que podemos dar a volta a isto, porque o Algarve merece”, além da região ter “uma qualidade excecional”, nomeadamente na “condição de saúde pública” e “até em termos comparados com outras regiões e outros países”, referiu.

Em relação à exclusão de Portugal dos corredores aéreos do Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o Governo britânico “disse que iria reponderar ainda em julho” sobre a matéria.

Segundo o presidente da República, os turistas estrangeiros “têm de vir cá” e têm de ser recuperados “ao longo do verão”.

“Estarei ao longo de várias semanas, durante o verão, correndo o Algarve, sempre que tiver um tempinho para vir cá e voltar”, disse o presidente, salientando características da região algarvia como o “clima favorável e muito acolhedor até muito tarde”.

Marcelo Rebelo de Sousa teve ainda tempo de recordar a sua experiência como professor em Faro, destacando os “bons dias no Algarve” que passou no inverno.

Antes do início do jantar, o presidente da República solicitou a vários pedidos de populares que estavam no local, para as habituais selfies.

No jantar de trabalho participaram todos os autarcas algarvios, com exceção da presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, ausente devido ao incêndio que deflagrou na tarde de segunda-feira no concelho. Participaram também a Região de Turismo do Algarve e a AHETA.