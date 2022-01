Marionetas animam crianças de Alcoutim

Um espetáculo de marionetas animou as crianças de Alcoutim no dia 14 de dezembro, no infantário "A Joaninha" e no Centro de Animação Infantil de Martinlongo, anunciou a autarquia.

As crianças do concelho tiveram a oportunidade de assistir à peça com marionetas intitulada “Natal no Bosque”, numa iniciativa que decorreu segundo as normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, relativamente à pandemia de covid-19.

A Câmara Municipal de Alcoutim entregou ainda durante o mês de dezembro os habituais cabazes de Natal. Quem não recebeu o seu cabaz, deve contactar a Junta de Freguesia da sua área de residência.