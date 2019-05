Medronheiro e medronho são temas de jornadas em Cortelha

Aprofundar o conhecimento sobre o medronho – um dos “recursos mais relevantes” da serra algarvia – é o objetivo das jornadas técnicas “O Medronheiro e o Medronho”, no próximo dia 17 de maio, na aldeia da Cortelha, no interior do concelho de Loulé

“O medronheiro e o medronho” é o tema das jornadas técnicas promovidas pela associação In Loco, na próxima sexta-feira, dia 17 de maio, na Associação dos Amigos da Cortelha, no concelho de Loulé.

Esta iniciativa insere-se no projeto Infoagri, em colaboração com a autarquia louletana, e é aberta a toda a população.

“O medronheiro e o medronho são dos recursos mais relevantes do interior serrano no Algarve. Aprofundar o conhecimento sobre as suas qualidades, sobre o que já se produz e se pode vir a produzir com este recurso, a partir da planta e do seu fruto, é o objetivo deste encontro, em que procuraremos reunir produtores, transformadores e potenciais promotores, com técnicos e investigadores.

O programa das jornadas arranca às 14h45, subordinado ao tema…

Leia a notícia completa na edição em papel.