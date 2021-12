Mercadinho de Natal de Faro abre portas esta sexta-feira

Arranca esta sexta-feira, dia 3, o Mercadinho de Natal da AmbiFaro, que se vai realizar até ao dia 19 de dezembro, das 10:00 às 19:00, no Jardim Manuel Bivar, em Faro, com entrada livre.

Os mercados de Natal fazem parte do imaginário ocidental e constituem eventos de referência e de visita obrigatória nas principais cidades europeias. Tomando este elemento como oportunidade de vivenciar o espírito da época e de dinamizar a economia local, bem como os agentes culturais e de apoio social, o Mercadinho de Natal da AmbiFaro reúne agentes associativos e instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho de Faro, bem como um conjunto de produtores locais e regionais que assim têm oportunidade de mostrar e comercializar os seus produtos.

A área de exposições (artesanato e stands) estará aberta durante os três primeiros fins de semana de dezembro, de sexta-feira a domingo, das 10:00 às 19:00. A área alimentar e o recinto itinerante (carrosséis e divertimentos infantis) funcionará no mesmo horário, mas durante todos os dias da semana.

Assim, em qualquer destes dias, quem visitar o mercadinho, poderá degustar os sabores da região e encontrar presentes originais para toda a família e amigos – sempre de produção local.

A Associação de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais de Faro, Pravi, Faro 2027, Associação de Dança, Cultura e Arte – Urban Xpression, Grupo Folclórico de Faro, Associação Filarmónica de Faro são as instituições culturais que participam no evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro, FAGAR E.M. e Moto Clube de Faro.

PUB