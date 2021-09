Mercadinho de Outono regressa a Cacela Velha em outubro

O Mercadinho de Outono está de regresso a Cacela Velha, no concelho de Vila Real de Santo António, no dia 3 de outubro entre as 10:30 e as 17:30, anunciou a organização.

Neste mercado é possível adquirir artesanato tradicional como empreita, cestaria, latoaria, cerâmica, trapologia e ainda novas criações e produtos alimentares da região algarvia como pão, bolos, compotas, licores, cremes e sabonetes naturais.

Esta iniciativa vai decorrer com o cumprimento de todas as medidas de segurança definidas pela Direção-Geral de Saúde no âmbito da pandemia de covid-19 como o uso de máscara obrigatório e a desinfeção das mãos.

