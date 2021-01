O Mercado Municipal de Moncarapacho está a ser requalificado, com uma empreitada que tem um investimento camarário de 277.500 euros, anunciou a autarquia de Olhão.

Esta obra está inserida no esforço de melhoria do espaço público desenvolvido pela Câmara Municipal de Olhão, com foco nas vias, acessibilidades e infraestruturas.

Em relação ao Mercado Municipal de Moncarapacho, o presidente da autarquia, António Miguel Pina, refere que “impunha-se a sua requalificação pela importância do equipamento, quer no que diz respeito à promoção dos produtos locais, quer pelo seu valor patrimonial, em pleno coração de Moncarapacho. Esta intervenção virá valorizar a vila e, por certo, satisfazer os moncarapachenses”, segundo o comunicado.

