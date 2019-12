Micael Rebelo e Michael Faria do Portimonense SC e-Sports no eParadise em Zurique

Micael Rebelo “Miika_12″ atual Defesa Central da nossa equipa Pro Clubes e jogador com papel importante no plantel do Portimonense e Dep. Técnico destaca ” o momento especial de representar o Portimonense na Suíça.

“Apesar de ser um modo em que que ambos não praticamos com assiduidade, 2vs2, a experiência longa a praticar FIFA vai ser fundamental”.

Miika_12 “espera conseguir um bom resultado, e poder orgulhar quem segue o Portimonense e a cidade de Portimão”.

Para Michael Faria”PT-EMIGRANTE”, jogador Médio Direito/Esquerdo com enorme experiência, revela ” o orgulho de levar nome do Portimonense também fora do país.

Para “PT-EMIGRANTE” trata-se de um torneio de enorme dificuldade, no entanto, existe a certeza que vamos dar muito trabalho aos nossos adversários”.

Daniel Rivera, responsável pela coordenação e representação do Clube nas provas, “destaca a primeira vez que o Portimonense estará representado fora de Portugal nos E-Sports. É uma oportunidade única e histórica para levar o nome do clube além fronteiras”, salientando “o elevado número de emigrantes portugueses na Suíça”.

Para Rui Águas, Diretor Geral, “trata-se de um momento especial para o e-Sports do Clube, que vai aos poucos ultrapassando etapas para ser uma referência na Modalidade.

Rui Águas, destaca o “trabalho realizado pelos diferentes departamentos da estrutura, que permitem que dois atletas possam vestir as cores do nosso clube em Zurique, num torneio com 64 equipas”