Milita Doré apresenta exposição na Associação 289

A Associação 289, em Faro, vai receber uma nova exposição de Milita Doré com artistas convidados, entre 10 de outubro de 29 de novembro, intitulada “Montanhas de Amor”, anunciou a associação.

A exposição estará patente de sexta-feira a domingo, entre as 15:00 e as 19:00, com a possibilidade de observar vídeos, esculturas, instalações, fotografias e desenhos.

“Montanhas de Amor” pretende transmitir “a ideia de paisagem da artista que adentra, pela primeira vez, na paisagem inusitada do próprio corpo, região até então inexplorada”, segundo o comunicado.

Milita Doré, natural de Albufeira, decidiu então convidar amigos artistas para retratar o cancro da mama, “antes de sofrer o tratamento que iria deixar cicatrizes, reais e metafóricas, no seu corpo”.

Entre os artistas convidados constam Ana André, Bertílio Martins, Catarina Correia, Christine Henry, Francisco Valente, Gustavo Jesus, Jorge Graça, Manuel Rodrigues, Miguel Cheta, Susana de Medeiros, Tiago Batista e Vasco Célio.

A inauguração está marcada para dia 10 de outubro, entre as 17:00 e as 20:00, com controlo do número de pessoas e de tempo de permanência no espaço, através de marcação pelo e-mail associacao289@gmail.com.

Nos dias 23 de outubro, 7 e 22 de novembro, pelas 16:00, a artista Milita Doré estará presentes para visitas guiadas a grupos de 10 elementos.