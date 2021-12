Ministra da Cultura visita Aljezur para consolidar o Rîbat da Arrifana

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca deslocou-se esta semana a Aljezur, para a assinatura do Plano de Ação Plurianual para a implementação e gestão do centro interpretativo do Rîbat da Arrifana.

Este plano surge na sequência do protocolo já assinado, em 2019, entre o Ministério da Cultura, o município de Aljezur, a Universidade Nova de Lisboa e o Fundação Aga Khan para a Cultura, que estabeleceu os princípios para a implementação de uma parceria estratégica para efeitos da investigação, da preservação, do desenvolvimento e da divulgação do sítio arqueológico.

Este importante achado arqueológico, estava localizado em propriedade privada, situação que o Estado resolveu, agora pertencendo-lhe a propriedade, permitindo assim seguir com o plano acordado para o local, para um importante passo para a concretização da intervenção já há muito esperada, e que o local merece, pela sua importância.

No ato, estiveram presentes a Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, o presidente da Região de Turismo do Algarve, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), representante do Reitor da Universidade Nova, a Diretora Regional da Cultura do Algarve, e os autarcas de Lagos, Vila do Bispo e Aljezur.

Classificado como Monumento Nacional, o Rîbat da Arrifana é hoje um dos mais importantes casos de arqueologia ibérica e europeia. Até hoje, o único conhecido em Portugal e o segundo na Península Ibérica, o Rîbat da Arrifana é um convento-fortaleza, consagrado à oração e vigilância da costa, constituído por várias estruturas, entre as quais se incluem uma necrópole, uma sucessão de mesquitas com oratórios (quibla e mihrab), onde os monges-guerreiros faziam as suas orações, assim como, dependências destinadas tanto aos monges como aos peregrinos e vestígios de um minarete.

PUB