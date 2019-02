Misericórdias de todo o país rumam a Albufeira. Marcelo e Costa também

.

Albufeira é a cidade escolhida para acolher a XIII edição do Congresso Nacional das Misericórdias. A iniciativa arranca esta quinta-feira, dia 7, e vai prolongar-se até domingo, dia 10, no Palácio de Congressos do Algarve, nos Salgados.

Entre os 700 participantes esperados, estarão personalidades de relevo de diversos quadrantes da sociedade portuguesa que, juntos, irão refletir sobre os desafios políticos e sociais com que as misericórdias são confrontadas.

A sessão de abertura do evento, agendada para as 17h30 desta quinta-feira, será presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, e contará com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, Patrícia Seromenho, e do presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel de Lemos.

A sessão de encerramento do encontro, que decorre no dia 9 de fevereiro, pelas 17h00, será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Entre os oradores, destaque para as intervenções do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e da secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Jardim.

O envelhecimento da população, o papel da economia social, a sustentabilidade das misericórdias, a cooperação e a relação com o Estado, o contributo das Santas Casas para o desenvolvimento do território nacional e o impacto da Lei de Bases da Saúde, são alguns dos temas que vão estar em debate.

“O evento pretende também definir as principais linhas de orientação nas quais se poderá basear a estratégia de intervenção das misericórdias nas suas diversas áreas de atuação”, referem os responsáveis.