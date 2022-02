Mostra Silves Capital da Laranja terá um espaço dedicado às crianças

“Laranjinha Kids” é o nome do espaço, localizado no coração da 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja, destinado ao entretenimento das crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos. A Mostra Silves Capital da Laranja decorre entre os dias 18 e 20 de fevereiro, no espaço da zona ribeirinha junto à FISSUL.

PUB

Trabalhos com pasta de modelar e lã “Como se faz uma laranja?”, o ateliê de pintura “Laranja Lima” e o ateliê lúdico ”Jogo do galo com laranjas” são as atividades permanentes do Laranjinha Kids, que funcionará, diariamente, entre as 10:00 e as 19;00.

Nesta edição haverá também um espetáculo de marionetas “As laranja doces do Jesuíta”, que terá lugar esta sexta-feira (com duas sessões dirigidas à comunidade escolar), sábado (com sessões às 11:00, 15:00 e 16:00) no e domingo (com uma sessão às 11:00). Segundo a autarquia, estas iniciativas aumentam a diversidade do certame, para que toda a família possa visitá-lo e “contar, de uma forma divertida, a história de como a laranja mais doce chegou a Silves“.