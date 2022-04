Município apoia instituições desportivas

O município de Alcoutim vai apoiar financeiramente duas das instituições desportivas do concelho, designadamente o Grupo Desportivo de Alcoutim (GDA) e a Associação Inter-Vivos.

Para o GDA será transferida uma verba de 37.100 mil euros que se destina a fazer face aos planos de atividades da instituição para o corrente ano.

Já aos Inter-Vivos vai ser atribuída uma comparticipação financeira de três mil euros para fazer face às despesas com o atleta Micael Simão (atualmente vice-campeão) no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Em comunicado, a autarquia destaca “os excelentes resultados obtidos pelos atletas de ambas as instituições, em especial na modalidade de canoagem, no caso do GDA, que têm elevado o nome do concelho a nível nacional”.