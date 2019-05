Município de Silves evoca combatentes na Grande Guerra

“Os combatentes do concelho de Silves na I Guerra Mundial” é uma exposição que percorrerá todas as freguesias do concelho. No mês de maio e até dia 31, esta mostra estará patente ao público na sala da assembleia da Junta de Freguesia de Alcantarilha.

Organizada pela Câmara Municipal de Silves, através do arquivo municipal, esta exposição resulta do levantamento de todos os silvenses que participaram na I Grande Guerra e que, fazendo parte do Corpo Expedicionário Português (CEP), foram mobilizados para França.

“É apresentada uma listagem, dividida pelas freguesias, onde consta o nome do combatente, posto e serviço que desempenhou, a data de embarque e desembarque em Lisboa e observações (por exemplo, se recebeu louvores, se foi medalhado e condecorado, se foi ferido, se participou na Batalha de La Lys e ainda se faleceu em combate)”, revela a autarquia.

No próximo mês de junho, a exposição estará patente na sala da assembleia da Junta de Freguesia de Pêra.