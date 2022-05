Município presta homenagem aos casais que festejam as Bodas de Ouro

O município de Silves vai homenagear os casais que celebram ou já celebram as suas Bodas de Ouro – 50 anos de união. As inscrições decorrem até ao dia 03 de junho.

Poderão inscrever-se os casais que tenham completado 50 anos de casados em 2021 e em 2022, mediante o preenchimento e entrega da ficha de inscrição disponível no portal do município, junto do setor de Educação da Câmara Municipal ou nas juntas de freguesia da área de residência.

O programa inclui a realização de uma eucaristia, durante a qual será feita a bênção das alianças, seguida de um almoço convívio.

O telefone 282 440 815 e o endereço de correio eletrónico [email protected] são os contactos disponíveis para o fornecimento de informações adicionais sobre a iniciativa.