Museu de Loulé recebe dois prémios da APOM

O Museu Municipal de Loulé foi distinguido com dois prémios na cerimónia da Associação Portuguesa de Museologia (APOM 2019), na passada sexta-feira, 24 de maio, que decorreu no Museu e Teatro de Leiria.

Assim, na área da Comunicação Online, o museu foi distinguido com o projeto visita virtual da exposição “Loulé: Territórios, Memórias, Identidades”, que será dada a conhecer ao público e permanecerá para seu usufruto após o encerramento da exposição que se encontra patente no Museu Nacional de Arqueologia.

Já na área da Investigação, foi premiado o projeto em curso “Trabalhadores Forçados Portugueses no III Reich e Os Louletanos no Sistema Concentracionário Nazi”.

Esta cerimónia distingue os melhores trabalhos dos profissionais e instituições museológicas, incentivando e premiando a criatividade, dando visibilidade ao que melhor se faz em Portugal na área da museologia. Num universo de 190 candidaturas, foram atribuídos 25 prémios e uma menção especial.

“Este é um reconhecimento do trabalho que a equipa do museu, em parceria com outras instituições, tem estado a desenvolver no sentido de dar a conhecer, cada vez mais, Loulé e as suas raízes e identidades culturais às gentes da sua terra, mas também aos que nos visitam, levando o nome deste concelho além-fronteiras”, realça a autarquia.

A Direção Regional de Cultura do Algarve também foi distinguida nestes prémios APOM 2019.