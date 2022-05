Museu Municipal assinala aniversário com exposições e atividades

Ao longo do mês de maio, o Museu Municipal de Portimão assinalará 14 anos de existência com diversas atividades, novas exposições, a tradicional Corrida Fotográfica e várias surpresas.

Na próximo sábado dia 14, às 09h00, será dada a partida para a edição presencial da 22.ª Corrida Fotográfica, que irá decorrer até às 21h00. Todos os participantes receberão o respetivo “passaporte”, bem como a informação dos primeiros temas a fotografar e a localização do próximo posto de controlo, às 12:00. Para as 17:00 está agendada a inauguração de duas exposições temporárias.

Exposição “Este Mar ao Fundo” | 14 de maio a 13 de novembro

Trara-se de uma exposição sobre a temática marítima. Nela é evocada a figura do Rei D. Carlos e a sua forte relação com o mar, dando especial destaque à obra fotográfica, realizada durante as viagens pela costa algarvia, a bordo do iate “D. Amélia”, nos finais do século XIX e início do século XX.

Dessa paixão oceanográfica, e para além das imagens captadas no Algarve, é possível observar-se, entre outras peças, uma das suas máquinas fotográficas e respetivo tripé, uma cadeira de bordo e a designada “Botica”, uma farmácia portátil utilizada nas suas viagens marítimas, bem com uma das boias pertencentes à embarcação régia.

Esta mostra constitui uma iniciativa pioneira do Museu de Portimão, em estreita colaboração com a Fundação da Casa de Bragança, o Museu de Marinha e o Museu da Farmácia, que revelará imagens de um outro tempo, das gentes e paisagens da costa e do mar algarvio.

Exposição “Eat & Art /Comida e Arte” | 14 de maio a 25 de setembro

Esta exposição explora as afinidades entre a gastronomia e a arte, tendo como protagonistas os melhores chefs e artistas plásticos portugueses, os quais focam nos seus trabalhos culinários e artísticos um diálogo inspirado na indústria conserveira.

“Eat & Art”, que faz parte do projeto CAN THE CAN, nasceu um livro e um conjunto de 18 obras de arte, tendo como tema a indústria conserveira e 18 pratos, com utilização de um produto de conservas portuguesas.

A iniciativa explora a componente criativa de duas atividades aparentemente distantes, mas unidas por elementos comuns ao longo da história, evocando e celebrando essa ligação entre o sabor das conservas e a arte, reencontrando-se, nesta exposição no Museu de Portimão, no espaço onde funcionou uma antiga fábrica de conservas.

Nesse sentido, pelas 18:30 do dia da inauguração das mostras, os convidados poderão provar e degustar diferentes iguarias e sabores do mar, brindando ao 14.º aniversário do Museu de Portimão e provando um bolo muito especial.

À descoberta do “Outro lado do Museu”

O dia 17 de maio é a data de aniversário do Museu de Portimão, que celebra a sua principal missão, ao assumir-se como um permanente observatório social e laboratório de ideias e de histórias, uma ponte cultural entre passado e futuro e um decisivo ponto de encontro para a descoberta, o conhecimento e a fruição do património local.

Na ocasião, este equipamento cultural poderá ser visitado gratuitamente e a partir das 21:00, ao som de um momento musical pela Academia de Música de Portimão, poderá ser apreciado o “Outro lado do Museu”, através uma visita guiada às suas reservas, para descobrir as outras coleções desta fábrica de histórias.

O Dia Internacional dos Museus, assinalado a 18 de maio pelo Conselho Internacional dos Museus e este ano subordinado ao tema “O Poder dos Museus”, será o mote para uma festa que reúne museus de todo o mundo, a qual integra igualmente as comemorações deste 14º aniversário, pelo que nesse dia todos os visitantes serão convidados a entrar gratuitamente quer no Museu, quer nos Monumentos Megalíticos de Alcalar.

Fábrica de histórias

Com a reconversão da antiga fábrica de conservas em “fábrica de histórias”, o Museu de Portimão surge como um local especificamente vocacionado para o estudo e promoção da identidade cultural e social da comunidade portimonense, da evolução e singularidade do seu percurso histórico e para a prestação de um conjunto de serviços, aberto a todos os cidadãos, à sua formação, fruição e iniciativa.

Numa relação de forte proximidade com a comunidade local, o Museu de Portimão constitui-se como um importante e dinâmico laboratório de ideias e projetos para a afirmação do território do município, revelando-se uma mais-valia turística para toda a região algarvia.